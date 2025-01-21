Казахстанская профессиональная боксерша Фируза Шарипова объявила о том, что в ближайшем будущем намерена вернуться на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Сейчас я работаю с командой. Не хочу забегать вперед, но идет активная подготовка. Я уже в полную силу готовлюсь. В ближайшее время вы всё узнаете, - поделилась Шарипова в интервью SPORT+.

Свой последний на сегодняшний день бой в профи Фируза Шарипова провела в декабре 2022 года, в нём она победила единогласным решением судей Фериче Машори из Танзании. После этого спортсменка пробовала себя в ММА.