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скриншот из видео Сегодня, 03:21
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Сегодня, 03:21
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Фото: скриншот из видео

Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА

Казахстанка Фируза Шарипова (1-0) провела свой второй поединок в ММА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 37 в Алматы, где встретилась с представительницей Азербайджана Гюнель Амирбаковой (0-2). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Шариповой удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала вторую победу в ММА, а Гюнель Амирбакова потерпела третье поражение в карьере. Напомним, Шарипова дебютировала в смешанных единоборствах в июле: она победила сабмишном в первом раунде российскую дебютантку Карину Ондасынову (0-1). 

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:21
98
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