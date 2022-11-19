Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА

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Казахстанка Фируза Шарипова (1-0) провела свой второй поединок в ММА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 37 в Алматы, где встретилась с представительницей Азербайджана Гюнель Амирбаковой (0-2). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Шариповой удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала вторую победу в ММА, а Гюнель Амирбакова потерпела третье поражение в карьере. Напомним, Шарипова дебютировала в смешанных единоборствах в июле: она победила сабмишном в первом раунде российскую дебютантку Карину Ондасынову (0-1).