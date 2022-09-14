Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы - АФМ

Фото: Kazinform.kz

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Организаторы пирамиды предлагали желающим получить быструю прибыль гражданам внести свои деньги якобы в тендерные проекты, обещая от пяти до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада на срок в 105 дней.

Общее количество "вкладчиков" составляет более ста человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.

Двое организаторов "Qozgan inc." водворены в ИВС на два месяца.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.