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  • Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы - АФМ
Kazinform.kz Сегодня, 12:47
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Фото: Kazinform.kz

Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы - АФМ

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Организаторы пирамиды предлагали желающим получить быструю прибыль гражданам внести свои деньги якобы в тендерные проекты, обещая от пяти до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада на срок в 105 дней.

Общее количество "вкладчиков" составляет более ста человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.

Двое организаторов "Qozgan inc." водворены в ИВС на два месяца.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Видео: АФМ
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#АФМ #Алматы #финансовая пирамида
Сегодня, 12:47
51
Журналист
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