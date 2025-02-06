В Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды "Happy Life KZ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Было установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге.

Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.

В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.

"Важно подчеркнуть, что все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками", - говорится в сообщении АФМ.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге.

С санкции суда на указанную квартиру наложен арест.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Досудебное расследование продолжается.

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