Финпирамида под видом фармкомпании обманула более двух сотен казахстанцев
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Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical" проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера "Telegram" под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков. 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге", - говорится в сообщении.
По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.
В АФМ отметили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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