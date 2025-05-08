Департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом "Harmony RiderTechnology", передаёт BaigeNews.kz.

Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США.

Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счёт поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды.

В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлечённых средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем — на личные банковские счета.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Прокуратура Актюбинской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные предприятия.