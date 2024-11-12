Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в ЕС ― Токаев

На полях 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском Союзе в целом. В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. Президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.

"По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки", - резюмировали в Акорде.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку.