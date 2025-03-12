В священный месяц Рамадан проводники поездов Национального перевозчика продемонстрировали заботу о пассажирах, встречая их с теплотой и угощая финиками и водой — символами месяца поста. Такая акция проходит на всех маршрутах, создавая атмосферу уважения и поддержки для тех, кто соблюдает пост.

Вагон-рестораны поезда работают по новому графику в честь Рамадана: ежедневно с 08:00 до 00:00, а также открыты для пассажиров с 04:00 до 05:30 во время сәресі (сухур), чтобы они могли насладиться утренней трапезой перед началом поста.

"Кроме того, с 18:00 до 20:00 пассажирам, соблюдающим Оразу, предоставляется скидка 10% на блюда в вагон-ресторанах. В период ауызашар (ифтар) бесплатно предлагаются вода и финики", - говорится в сообщении.

Компания призывает пассажиров в этот священный период проявлять уважение и взаимопонимание, соблюдать чистоту в поездах и заботиться о своем здоровье, чтобы сделать поездки комфортными и духовно насыщенными.

Перед поездкой рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать утомления в дороге.