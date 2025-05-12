Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные о заработной плате казахстанцев за первый квартал 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Как показали цифры, больше всего зарабатывают в сферах финансов, IT и транспорта - среднемесячные доходы здесь превышают миллион тенге.

Лидером по уровню зарплаты стала вспомогательная деятельность в области финансовых услуг и страхования - сотрудники в этой сфере получают в среднем 1 434 506 тенге. Немного отстают специалисты по программированию и IT-консультированию с доходом в 1 329 063 тенге. Доходы свыше миллиона также зафиксированы в таких отраслях, как торговля недвижимостью, управленческий консалтинг, трубопроводный и водный транспорт, авиация, страхование и пенсионное обеспечение.

Экономисты связывают рост доходов с высокой конкуренцией за кадры, цифровизацией бизнеса и инвестициями в инфраструктуру. Такие темпы роста зарплат в ключевых отраслях могут стать индикатором общего укрепления экономики и увеличения спроса на квалифицированных специалистов.

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