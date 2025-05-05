2 мая Национальный Банк Казахстана опубликовал свежие данные о ситуации на валютном рынке за апрель 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные аналитиков Halyk Finance.

Согласно отчету, курс тенге по итогам месяца ослаб на 1,6% и достиг 512 тенге за доллар США, что укладывается в ранее озвученный прогноз в диапазоне 505–515 тенге. Основными факторами давления на нацвалюту стали частичный выход иностранных инвесторов из государственных ценных бумаг и низкие цены на нефть на мировом рынке.

На фоне этих событий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос до 5,4 млрд долларов, что существенно выше мартовского показателя в 4,1 млрд. При этом чистые продажи валюты со стороны Нацбанка увеличились и составили 1,13 млрд долларов, включая 968 млн из Национального фонда - это выше уровня марта, но доля таких продаж осталась прежней за счет роста общего объема торгов.

Регулятор продолжил политику стерилизации ликвидности через покупку золота на внутреннем рынке - в апреле на сумму 213 млрд тенге (около 414 млн долларов). Также была возобновлена покупка валюты для ЕНПФ в объеме 250 млн долларов, как и в марте. В дополнение, субъекты квазигосударственного сектора продали порядка 308 млн долларов валютной выручки в рамках нормы об обязательной продаже 50%.

По прогнозам Нацбанка и аналитиков, в мае продажи валюты из Национального фонда останутся на высоком уровне - до 1,05 млрд долларов, а цены на нефть, скорее всего, продолжат оставаться под давлением. С учетом этих факторов ожидается, что к концу мая курс доллара к тенге будет находиться в диапазоне 510-520 тенге. При этом сохраняются риски усиления процикличности бюджетной политики и давления на инфляцию из-за ускоренного использования средств Национального фонда.