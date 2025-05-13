Суд №2 города Семей признал двух местных жительниц виновными в организации незаконной деятельности, в результате которой пострадали 26 человек. Общий ущерб составил 20 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, с сентября по октябрь 2023 года осужденные проводили встречи и семинары в офисе компании в Семее, регистрировали новых участников, создавали им аккаунты в системе и распространяли агитационные материалы через мессенджер WhatsApp. Гражданам обещали доходы от вложений в электронную валюту и дополнительные бонусы за привлечение других участников.

Суд приговорил одну из обвиняемых к четырём, вторую — к трём годам ограничения свободы. Обе также лишены права заниматься финансовой деятельностью сроком на два года. Часть причинённого ущерба была возмещена. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура области Абай напоминает гражданам о рисках участия в схемах с признаками финансовых пирамид и рекомендует тщательно проверять легальность деятельности компаний, предлагающих инвестиционные услуги.