Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС хотят объединить в Казахстане

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В 2023 году планируется увеличение финансирования медицинских услуг на 11% - до 2,4 триллиона тенге, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) увеличение состаивт 1,4 триллиона тенге, в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – более одного триллиона тенге.

"Будут пересмотрены тарифы по приоритетным направлениям медицинской помощи, в том числе с учетом повышения средней заработной платы медицинских работников. В 2023 году будет продолжена работа по привлечению населения в систему ОСМС, и, как следствие, увеличению финансовых поступлений. Вместе с этим, планируется осуществить объединение финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в единый пул, с четким разграничением перечня медицинской помощи", - сообщили в Минздраве.

Увеличится финансирование по таким направлениям, как: скорая медицинская помощь - на 2,5%, высокотехнологическая медпомощь - на 7,8%, стационарная помощь - на 2,7%, комплекс диагностических услуг - на 7,6%, стационарозамещающая помощь - на 5,3%, реабилитация - на 13,3%.