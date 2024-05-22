Финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге выявил госаудит в области Улытау

Итоги аудита эффективности использования бюджетных средств в области Ұлытау за 2022-2023 годы рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По данным Высшей аудиторской палаты, доходы Ұлытау в 2023 году увеличились в 2,1 раза, составив свыше 169 млрд тенге против порядка 90 млрд тенге в 2022 году. Исполнение доходной части без учета трансфертов и субвенций превысило утвержденный план на 12,5 млрд тенге. Поступления собственных доходов выросли в 3 раза с увеличением их доли в общих доходах области. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале в обеспечении бюджетной самостоятельности от центра.

Вместе с тем государственный аудит, охвативший период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, выявил наличие системных недостатков. В частности, была проанализирована эффективность использования госсредств на реализацию проектов по строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры, жилых домов, соцобъектов и т.д.

"Со дня образования области фактически не приняты действенные меры по решению накопленных региональных проблем. В Комплексном плане отсутствуют мероприятия, требующие обновления либо снижения высокого уровня износа имеющихся сетей водоснабжения, канализации и водоотведения. Отмечен низкий уровень строительства новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также ремонта существующих объектов социальной инфраструктуры", – говорится в аудиторском заключении.

Не принимаются эффективные меры по очистке и сокращению поступлений загрязняющих веществ в Кенгирское водохранилище, являющееся основным источником питьевого водоснабжения городов Жезказган и Сатпаев. Кроме того, при значительном износе сетей централизованного водоотведения, а в отдельных районах их практическом отсутствии, за аудируемый период не были запланированы соответствующие работы. Не предусмотрены меры и по проектированию новых систем водоотведения.

Несмотря на выгодное географическое расположение в центре Казахстана с общими границами с шестью областями, развитие сетей дорог направлено исключительно на Кызылординскую, Карагандинскую и Костанайскую области. При этом на 2022-2023 годы была запланирована реализация только 2 проектов по реконструкции и строительству автодорог областного значения протяженностью 47,5 км, что не позволит в ближайшие годы развивать имеющийся торгово-транспортный потенциал региона.

В области функционируют 50 детсадов на 7,8 тыс. детей. Износ зданий 19 государственных дошкольных организаций составляет более 65%, а трех из них – уже 100%. При наличии недостатка мест акиматом области не приняты должные меры по завершению строительства детских садов по 320 мест каждый в Жезказгане и Сатпаеве. Строительство длится уже от 4 до 10 лет с удорожанием на 14-17%.