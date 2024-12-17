По итогам финансового года в Казахстане выявлены нарушения на 271 миллиард тенге. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведено 1 460 аудиторских мероприятий на сумму 6,9 триллиона тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 271 миллиарда тенге, нарушения устранены на сумму 221 миллиард тенге. За 11 месяцев в государственный бюджет поступило 19 триллионов тенге, в республиканский - 11,8 триллиона тенге. По плану эта сумма должна была быть 14,5 триллиона тенге", - сказал вице-министр.

Основной причиной неисполнения плана в ведомстве называют то, что снизился объём импорта из трёх стран. Также повлияло снижение цен на основные экспортные металлы.

Ранее в Миннацэкономики назвали регионы, в которых отмечен рост экономических показателей за год.