Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области

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Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

"В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С., не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение. Так, она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным денежным средствам выплачивается не за счёт их вложения в прибыльные активы, а за счёт привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, с обещанием выплат в размере 10 процентов до 40 процентов от суммы вклада", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что ущерб от преступной деятельности составил более 222 миллионов тенге, из которых добровольно организатором финпирамиды погашен 131 миллион тенге.