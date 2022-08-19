Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ

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Департаментом АФМ по Акмолинской области начато расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным Агентства, организаторы предприятия использовали привычную для финансовых пирамид схему. Они получали от вкладчиков две тысячи долларов, обещая вернуть втрое больше.

"Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение двух тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80 процентов стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счёт в приложении "Qnet Mobile" поступали так называемые "Экарды". Их можно было использовать при покупке карты путешественника", - сообщили в АФМ.

Отмечается, что часть преступного дохода в сумме 8,5 миллиона тенге организаторы разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по нему.

Ведётся расследование. Иную информацию в АФМ в интересах следствия не разглашают.

Напомним, что в 2021 году по официальным данным более 31 тысячи казахстанцев вложили деньги в финансовые пирамиды. Они отдали мошенникам более 54 миллиардов тенге.

Как рассказывали в Агентстве ранее, главной отличительной чертой любой финансовой пирамиды является обещание очень высокой доходности и быстрого возврата вложенных денег. Организаторы также могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника.

Под видом майнинга работала финансовая пирамида в ЗКО.

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