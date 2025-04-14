Традиционные банки в Казахстане смогут предоставлять исламские банковские услуги в формате "исламского окна", передаёт BaigeNews.kz.

Это нововведение, предусмотренное в проекте нового закона о банках и банковской деятельности, позволит банкам работать с исламским финансированием, не меняя своей основной деятельности.

"Такой подход откроет новые возможности для инвесторов, в том числе зарубежных, и упростит вход на рынок исламского банкинга. Это поможет улучшить доступность исламских банковских услуг для населения и бизнеса", - говорится в сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

По итогам изучения международного опыта и консультации с центробанками и регуляторами иностранных государств Агентством выбрана либеральная модель регулирования "исламских окон". Данная модель подходит для традиционных банков.

Допускается более тесное взаимодействие между "исламским окном" и традиционной частью банка, а также обеспечивает автономию внутренних исламских советов банка.

Ключевым требованием для "исламских окон" станет отделение их работы от основной деятельности банка. Все операции, связанные с исламским банкингом, будут учитываться отдельно. Нововведением также станет внедрение минимальных требований к квалификации для руководителей и членов советов банков по принципам исламского финансирования.

Кроме того, будут разработаны специальные финансовые нормативы для исламских операций. В целом, предлагаемые изменения помогут банкам эффективно работать с исламскими финансами, соблюдая принципы шариата.