Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор

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В Акмолинской области перед судом предстала организатор финансовой пирамиды "River Coins Limited", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области. Следователи установили, что женщина, длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для получения дохода, привлекая деньги физических лиц по системе финансовой пирамиды. Компания незаконно привлекала деньги с июля 2020 года по май 2021 года.