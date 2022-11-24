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pixabay.com Сегодня, 12:19
95
Сегодня, 12:19
95
Фото: pixabay.com

Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор

В Акмолинской области перед судом предстала организатор финансовой пирамиды "River Coins Limited", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области. Следователи установили, что женщина, длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для получения дохода, привлекая деньги физических лиц по системе финансовой пирамиды. Компания незаконно привлекала деньги с июля 2020 года по май 2021 года.

"В результате противоправной деятельности Уралбаевой Г.У. по созданию и руководству финпирамидой "River Coins Limited" за период деятельности данной пирамиды вовлечено более 2 000 физических лиц, сумма причинённого ущерба составляет более 18 миллионов тенге. Судом Уралбаева Г.У. признана виновной в совершении преступления", - говорится в сообщении.

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#финансовая пирамида #АФМ #суд #приговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:19
95
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