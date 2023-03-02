Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда

Фото: Акорда

Глава государства принял в Акорде министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе по созданию академического городка в городе Қонаев. Ему также рассказали об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Кроме того, глава МНВО представил проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли. Токаеву сообщили об увеличении заработных плат научных сотрудников в два раза и введении прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями.

Финансирование научной деятельности в ближайшие три года будет увеличено в 3,5 раза.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение семи лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях. Как сообщил Саясат Нурбек, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.