Финансирование будет только в рамках лимита ― аким Шымкента о клубе "Ордабасы"

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков рассказал о финансировании футбольного клуба "Ордабасы", передает BaigeNews.kz. Он отметил, что бюджетные средства будут выделены только в рамках лимита.

"В следующем году финансирование будет только в рамках лимита. Будут привлечены дополнительные спонсоры. Финансирование будет в рамках лимита полностью", - сказал аким на брифинге в СЦК.

Напомним, в начале 2021 года Правительство установило для казахстанских футбольных и хоккейных клубов лимит финансирования в 1 млрд 200 млн тенге. Решение совместно принимали заместитель премьер-министра, министр культуры и спорта, руководители федераций и спортивных клубов. Тогда же они установили лимиты на зарплаты спортсменов в клубах. Игроки, согласно решению Правительства, не могут зарабатывать в них более 2 млн тенге.

Ранее BaigeNews.kz сообщал о том, что ФК "Ордабасы" выделили для участия в Лиге конференций в 2023 году 2 млрд 321 млн тенге.