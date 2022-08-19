Финальный матч Super Bol даст путёвку в жизнь — Давид Лория

Фото: BaigeNews.kz.

Бывший игрок сборной Казахстана, генеральный менеджер проекта Super Bol! Давид Лория рассказал о финальной игре проекта, выборе соперников и о планах на следующий год, передаёт BaigeNews.kz.

20-го августа на стадионе "Астана Арена" состоится матч между командой Super Bol и FC Jenis. Обслуживать игру в качестве главного арбитра будет рекордсмен чемпионатов мира по количеству матчей Равшан Ирматов.

Около 60 скаутов из разных стран Европы и Азии приедут посмотреть игру. Среди них — московский "Спартак" и итальянский "Торино". Их цель - найти хороших, способных игроков из обеих команд. Они могут предложить им профессиональный контракт или позвать на просмотр.

Почему финальную игру футболисты Super Bol играют с клубом Jenis, рассказал Давид Лория.

"Когда футбольный клуб Jenis был возрождён после многолетнего отсутствия на нашей футбольной карте, философией этого клуба являлось то, что за него играют только казахстанские воспитанники, местные воспитанники столичного футбола. Этот клуб придерживается этой философии, которая является для него основной. И сегодня мы видим, что они уже проделали путь из Второй лиги Чемпионата Казахстана в Первую лигу. Футбольный клуб Jenis своего рода тоже "Super Bol!". Поэтому эта команда была выбрана" - сказал он.

Футболисты Super Bol восемь недель готовились к этому матчу. В финал прошли 25 игроков из разных регионов страны.

"Это их шанс, их возможность. И этот проект был именно создан для этого, чтобы завтрашний матч дал им путёвку в жизнь. Всё зависит от наших ребят. Они были в лучших условиях, которые есть в стране на базе национальной сборной Казахстана по футболу", - говорит он.

Также Давид рассказал о будущем проекта Super Bol.

"Если по окончанию проекта мы поймём всей страной, что он успешен, мы понимаем, что он будет проводиться ещё раз в следующем году, то он уже наберёт большую популярность, и больше ребят туда будут вовлечены", - отметил он.

Напомним, цель проекта Super Bol — помочь любителям самой популярной в мире игры стать профессиональными спортсменами, осуществить мечту любителей футбола стать профессиональными игроками и попасть в первый дивизион мировых и казахстанских клубов.

Проект стартовал 6 июня в Семее. Желающих принять в нём участие было много: всего зарегистрир­овалось свыше шести тысяч желающих. Организаторы проекта посети­ли восемь городов и съезжались на эти касти­нги со всей страны. Из них предстояло отобрать 25 лучших игроков.

В числе участников проекта — молодые люди от 16 до 25 лет. В основном на отбор приходили парни, но в нескольких городах среди смельчаков оказались и девушки. Подробности о проекте Super Bol в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал генеральный менеджер проекта Давид Лория.

"После того, как отбор будет завершён, 50 лучших участников отправятся на сборы на базу национальной сборной Казахстана в Талгаре. Здесь вместе с профессиональными тренерами и футболистами участники реалити-шоу будут погружены в тренировочный процесс", — рассказывал креативный продюсер проекта Айдын Кожахмет во время кастинга в столице, который прошёл в июне.

В качестве тренера для участников проекта выбрали легенду казахстанско­го футбола — Самат Сма­ков вместе со своим тренерским штабом.