Финалистку конкурса красоты муж измельчил в блендере

Федеральный суд раскрыл подробности жуткого убийства в Биннингене. Муж задушил финалистку конкурса "Мисс Швейцарии", а после попытался измельчить ее тело в блендере, передаёт BaigeNews со ссылкой на New York Post.

К слову, убийство произошло 13 февраля, но детали дела всплыли лишь спустя много месяцев, когда подозреваемый подал ходатайство об освобождении из-под стражи. Суд отклонил его просьбу и раскрыл обстоятельства преступления.

По версии следствия, мужчина имел симптомы психического отклонения и садистско-социопатические черты. Сначала он заявил, что нашел жену мертвой и, испугавшись, расчленил тело в прачечной. Однако в марте подозреваемый частично признал вину, заявив, что защищался — женщина якобы напала на него с ножом. Судебно-медицинская экспертиза опровергла его версию о самообороне и определили причину ее смерти как удушение.

Вскрытие показало, что потерпевшую задушили, затем расчленили лобзиком, ножом и секатором. Некоторые части ее тела убийца успел измельчить блендером и растворить в химикатах.