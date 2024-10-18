Финалистки "Мисс Казахстан". Кто они

Финал конкурса "Мисс Астана" состоится сегодня в 18:00 в Мьюзик Холле. BaigeNews.kz расскажет и покажет, кто борется за корону победительницы в этом году.

Дарига Жарменова, 22 года

Рост: 180 см

Параметры: 70-60-90

Преподаватель английского языка в начальных классах и выпускница КазУМОиМЯ имени Абылай хана 2023 года. Девушка родом из Шымкента. В семье четверо детей, Дарига - старшая. С детства является активисткой, поёт, организовывает и проводит мероприятия, а также работает моделью с 2022 года. Участвовала в фэшн-показе в Ливане. В совершенстве владеет казахским, русским и английским языками.

Амина Танабаева, 20 лет

Рост: 172 см

Параметры: 78-54-86

Выпускница художественной школы. После поступила в Астанинский политехнический колледж, выбрав направление "Дизайн интерьера". С 2020 года начала карьеру модели в Астане. Участвовала в различных фотосессиях и модных показах в Казахстане и Стамбуле.

Помимо работы моделью, среди её увлечений особое место занимают книги, танцы в стиле High Heels, аэростретчинг. В совершенстве владеет русским языками и активно изучает английский и турецкий.

Ария Кусаинова, 19 лет

Рост: 180

Параметры: 88-61-89

Студентка первого курса факультета экономики, мечтает работать в сфере политики. Ария обучается в престижном университете в Италии. Занималась балетом, скорочтением, ментальной арифметикой. Владеет русским, английским и казахским языками свободно. Изучает итальянский язык. Занимается большим теннисом на протяжении 15 лет, состояла в казахстанской теннисной федерации, а также в течение пяти лет занималась балетом.

С 12 лет работает моделью, снималась в рекламе для Balenciaga. Является активной сторонницей ЗОЖ и вегетарианства, прошла курс по нутрициологии в Стэнфорде. Ария ведёт личный блог, который читают 17,5 тысячи подписчиков.

Ясмин Байболова, 19 лет

Рост: 166 см

Параметры: 79-60-90

Выпускница Казахской Национальной академии хореографии по специальности "Артистка балета", работает в театре "Астана Опера". Танцевала на мировых сценах, посещала разные страны с гастролями. Увлекается конным спортом. Владеет русским, казахским и английским языками. Родом из многодетной семьи. Работает моделью и развивает свой блог.

Анастасия Малород, 25 лет

Рост: 170 см

Девушка родом из Астаны. В её семье трое детей, Анастасия младшая. Выпускница колледжа КазГюУ по специальности "Переводческое дело". Свободно владеет английским языком. Прожила три месяца в Таиланде и пять лет в ОАЭ. Работала риелтором и в бизнес консалтинге. Сейчас организует различные мероприятия и занимается бизнесом на WB. Любит пилатес, готовить, рисовать и заниматься гончарным искусством.

Дана Жумагулова, 21 год

Училась в Польше на менеджера по туризму и переехала в Астану год назад. Любит путешествовать, посетила 12 стран Европы. Активно развивает блог с 10 тысячами подписчиков, увлекается фитнесом, пилатесом. В совершенстве владеет казахским, русским и английским языками, знает корейский и польский. С 15 лет профессиональная модель, снималась в крупных проектах в Астане и Актобе. Мечтает переехать в Амстердам.

Алуа Мухамеджанова, 25 лет

Рост: 177 см

Параметры: 79-63-85

Выпускница ЕНУ по специальности "Энергоэффективная архитектура", модель с двух лет. Любит творческий отдых, путешествовать, рисовать, фотографировать, активно изучает психологию. Участвовала в проектах для отеля Sheraton, открывала Игры кочевников, участвовала в мероприятии по случаю десятилетия Астаны и рекламной кампании Kaspi Bank.

Изучает клиническую психологию, увлекается фотографией и видеографией, играет на фортепиано. В детстве занималась бальными танцами, играла в теннис, ходила на айкидо и плавание. Владеет русским и английским языками.

Альбина Арманкызы, 20 лет

Рост: 168 см

Студентка ЕНУ по специальности "Электроэнергетика", обладательница синего пояса по дзюдо. С детства занимается народными и современными танцами, увлекается фитнесом и плаванием. Преподаёт физику и математику, участвует в олимпиадах по физико-математическим дисциплинам. Призёр соревнований по чтению поэтических произведений. Основатель стартапа, который получил инвестиции от ЕНУ в размере 5 000 долларов.

Открыла онлайн-магазин женской одежды и основала школу с онлайн-обучением физико-математическим наукам. Владеет казахским и русским языками на высоком уровне, учит английский. Обучалась на маркетолога и участвовала в запуске инфопродуктов для блогеров.

Жанерке Даулеткулова, 23 года

Рост: 170 см

Параметры: 80-60-86

Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Многократная и абсолютная чемпионка РК, чемпионка молодёжных игр, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Азии в Малайзии 2018 года, финалистка Кубков мира, участница чемпионатов мира. Тренер по художественной гимнастике в центре Алии Юсуповой. Выпускница "Республиканской специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени Мунайтпасова".

Занимается танцами. Работает моделью, участвовала в модном показе на неделе моды в Каппадокии и Анталии.

В совершенстве владеет казахским, свободно русским, базово знает английский.

Томирис Жетписова, 18 лет

Рост: 173

Параметры: 85-60-82

Актриса драматического театра и кино, выпускница школы Каракат Абильдиной. Учится на журналиста. Увлекается пением и танцует High heels. Хочет работать в медиа. Уже снималась для телевидения. Свободно владеет казахским и русским языками, учит английский, профессиональная вокалистка, на конкурсе талантов в Турции взяла Гран-при.

Дарина Байтенизова

Рост: 166 см

Параметры: 83-63-92

Выпускница модельной школы RoseModel, студентка, учится на психолога. Девушка родом из Костаная. Занимается танцами с шести лет, сейчас танцует High heels. Занимается фитнесом, йогой, увлечена искусством кулинарии с акцентом на нутрициологию. Практикует медитации, стремясь гармонично развивать тело и душу. Занимается моделингом с 14 лет, участвовала на казахстанских Неделях моды. Заработала первый миллион в 15 лет, открыв онлайн магазин одежды. В совершенстве владеет русским и английским языками. В ближайшие пять лет планирует стать успешной моделью, и счастливой девушкой, способной вдохновлять и наставлять других.

Аякоз Рахат, 24 года

Рост: 170 см

Параметры: 88-60-98

Выпускница ШКМТУ по специальности "Геодезия", работает риелтором, репетитором по математике, физике и химии. Актриса, снималась в эпизодах 30 казахстанских фильмов. Увлекается волонтёрством, получила благодарственное письмо от президента, работала в партии "Нур Отан". Семь лет занималась легкой атлетикой, участница и победительница множества марафонов. Владеет казахским и русским языками.

Асель Адамова, 28 лет

Рост: 170 см

Параметры: 78-60-93

Чемпионка Азии по джиу-джитсу. Серебряный призеёр чемпионата мира по джиу -джитсу. Училась в ЕНУ по специальности "Общая биология". Работает тренером на протяжении пяти лет, дипломированный нутрициолог, занимается тайским боксом и верховой ездой, танцует High heels. Любит кататься на мотоцикле и сноуборде и ведёт свой бизнес по продаже спортивной одежды. Занимается волонтёрством, помогает животным. Любит путешествовать и успела побывать в 15 странах. Свободно владеет русским, казахским и английским языками.

Акерке Жетписбаева, 23 года

Рост: 170

Параметры: 80-60-88

Работает бухгалтером, участвует в благотворительных забегах, владеет онлайн-магазином женской одежды собственного производства. Работает в модельном агентстве, мечтает стать знаменитым дизайнером и внести вклад в эту индустрию в Казахстане. В совершенстве владеет казахским и русским языками, базово английским.