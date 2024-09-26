Финалистами Кубка лиги стали "Женис" и "Астана"

Алматинский "Кайрат" дома сыграл со столичным "Женисом" в ответном матче Кубка лиги Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая игра завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0.

Хозяева захватили инициативу с первых минут и сумели забить в каждом из таймов, дубль оформил Гиорги Зария. Игра перешла в дополнительное время и серию пенальти, где сильнее оказался "Женис", который и вышел в финал турнира.

Второй финалист определился в матче "Астана" - "Елимай", первая игра между которыми завершилась ничьей — 0:0.

Столичный клуб выпустил резервистов, а сам поединок прошел в практически равной борьбе с равными шансами на успех. Основное время завершилось без голов, а в дополнительной семейчане остались в меньшинстве из-за удаления Юрия Перцуха, игра перешла в серию пенальти, где сильнее были фавориты.

Таким образом, "Астана" вышла в финал турнира, где сыграет с "Женисом".