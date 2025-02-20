Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" снят с проката во всех кинотеатрах Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus media.

В сети кинотеатров "Синематика" отметили, что картину не будут показывать, потому что у неё отозвано прокатное удостоверение. Решение государственного концерна "Кыргыз тасмасы" кинотеатры получили 20 февраля.

"Причины такого решения лучше уточнять у "Кыргыз тасмасы". Мы просто исполняем их решение. Если мы будем прокатывать, будем оштрафованы. В ближайшее время будем активно заниматься возвратом средств за купленные билеты. Клиентов много. Да, фильм должен был выйти в прокат сегодня, но мы во вторник уже открыли предпродажи. Можно было купить билеты на сеансы на неделю вперед. Люди активно выкупали билеты на выходные", - сообщили в "Синематике".

Фильм "Рэкетир: новые времена" - казахская криминальная драма. Это третья часть серии. В прокат вышла 13 февраля 2025 года. Первые два фильма этой серии выходили в 2007 и 2015 годах. Сейчас занимает первую строчку в Казахстане по кассовым сборам.

Ранее депутат Бактыбек Марипов на заседании комитета по правопорядку Жогорку Кенеша предложил запретить показ в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию. Он отметил, что такие фильмы, как "Черный двор", "Слово пацана", "Бригада" и другие подобные, негативно влияют на психоэмоциональное состояние подростков.