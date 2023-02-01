Фильм про Каныша Сатпаева выходит в прокат

Фото: Александр Шахбазов

История о том, на что способен человек ради мечты — заложить основу для светлого будущего своего народа, выходит на киноэкраны в Казахстане. Фильм "Каныш" стартует в кинотеатрах 2 февраля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Полнометражный фильм "Каныш" создан из материала телесериала "Каныш Казына", созданного по заказу МИОР. Режиссер Ерлан Нурмухамбетов признался, что в полнометражном фильме есть изменения по сравнению с сериалом в связи с ограниченным хронометражом, но это делает фильм более интересным.

"В фильме мы не осветили всю его биографию, были какие-то моменты, которые пришлось вырезать, что-то пришлось не снимать по разным причинам. Мы сфокусировались на том периоде жизни Каныша Сатпаева, когда он, будучи молодым специалистом, начинает свою геолого-разведочную работу в Жезказгане, будучи в должности начальника геологического отдела на Атбасарском тресте цветных металлов, это 1926-1932 годы. Некоторые моменты вымышлены в художественных целях", - сказал режиссер.

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Сюжет фильма, как и сериала, основан на романе Медеу Сарсеке о Каныше Сатпаеве. Сатпаев представлен как молодой, энергичный ученый, участвовавший в открытии месторождений на территории Казахстана.

Также в картине освещаются исторические события — коллективизация, индустриализация, голодомор. Поэтому создатели картины стремились максимально достоверно передать антураж начала ХХ века.

"Мы снимали в зданиях, где все эти события в реальности происходили. Интерьеры — это декорации, конечно, созданные по образцу старых фото. А общие планы снимали в реальных фасадах, они сохранились. Мы попытались воссоздать атмосферу, антураж. Нам ещё удался один эпизод — сон Сатпаева, по-моему, в полный метр он не вошёл, снять на том месте, где в реальности родился Сатпаев, где стояла юрта", - вспоминает Нурмухамбетов.

Роль Каныша Сатпаева исполнил Асет Есжан. Режиссер признался, что исполнителя роли Каныш-ага было найти непросто, потому что ростом легендарный геолог был под два метра. К радости Нурмухамбетова, Асет оказался и ростом достаточно высокий и хорошо вжился в роль.

Режиссёр Ерлан Нурмухамбетов отметил, что до начала работы над проектом, в целом, был не сильно знаком с биографией Сатпаева, и по ходу работы над сериалом и фильмом узнал, через какие испытания пришлось пройти учёному, как тяжелые моменты в жизни не сломили его, не помешали ему заложить основу для новой эры в развитии Казахстана.