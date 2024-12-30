Фильм про известного боксёра снимают в Актау
На кастинг приглашают спортсменов в возрасте от 18 до 25 лет.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
96Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Актау снимают фильм "Былғары қолғап" (Боксёрские перчатки) про известного боксёра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Местный режиссёр Канат Майлыбаева пока держит в секрете имя спортсмена, которому посвящён фильм.
Съёмки стартовали 29 декабря. Проводится кастинг актёров на второстепенные роли, приглашают спортсменов в возрасте от 18 до 25 лет.
Главную роль играет действующий боксёр, мастер спорта Кадыр Агажан. Его тренером на площадке выступит местный пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев.
Режиссёра поддерживают федерация бокса по Мангистауской области в лице серебряного призёра Олимпийских игр, директора спортшколы по боксу Адильбека Ниязымбетова. Спортсмен охотно предоставил зал с инвентарём для съёмок.
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