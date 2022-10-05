Фильм о жизни сотрудников Антикора сняли в Казахстане

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Антикоррупционная служба подготовила фильм о своих действующих и бывших сотрудниках, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в Антикоре, фильм состоит из историй, основанных на реальных событиях. В них отражена настоящая жизнь действующих и бывших офицеров Антикора, их проблемы, увлечения и хобби.

Первый выпуск фильма посвящен экс-сотруднику Антикоррупционной службы Азамату Есжанову, который в ходе операции по задержанию подозреваемого, которая совпала с днём его рождения, получил травму ног.

В фильме Азамат рассказал, что после перенесённых операций учился заново ходить. Он поведал подробности операции по задержанию, о сложном периоде восстановления, возвращения к обычной жизни и смене направления в профессиональной деятельности.