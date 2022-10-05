open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


скриншот с видео Сегодня, 22:30
104
Фото: скриншот с видео

Фильм о жизни сотрудников Антикора сняли в Казахстане

Антикоррупционная служба подготовила фильм о своих действующих и бывших сотрудниках, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в Антикоре, фильм состоит из историй, основанных на реальных событиях. В них отражена настоящая жизнь действующих и бывших офицеров Антикора, их проблемы, увлечения и хобби.

Первый выпуск фильма посвящен экс-сотруднику Антикоррупционной службы Азамату Есжанову, который в ходе операции по задержанию подозреваемого, которая совпала с днём его рождения, получил травму ног.

В фильме Азамат рассказал, что после перенесённых операций учился заново ходить. Он поведал подробности операции по задержанию, о сложном периоде восстановления, возвращения к обычной жизни и смене направления в профессиональной деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Антикоррупционная служба #видео
Журналист
Сегодня, 22:30
104
Поделитесь:
Наверх