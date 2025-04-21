В Алматы стартовали съёмки нового полнометражного фильма "Байдың баласы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Сюжет картины сосредоточен на жизни подростка из обеспеченной семьи, сталкивающегося с неожиданными жизненными обстоятельствами. Это приводит главного героя к переосмыслению его взглядов и приоритетов.

По словам авторов, фильм "Байдың баласы" представляет собой комедийную ленту, в которой сочетаются элементы семейных ценностей и сатирического взгляда на современные реалии. Картина выйдет в прокат уже этим летом.

За последние пять лет при поддержке государства в Казахстане было выпущено 55 художественных фильмов. В 2025 году планируется выход ещё 14 национальных картин, сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева.