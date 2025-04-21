Фильм о подростке из обеспеченной семьи снимают в Алматы
Картина выйдет в прокат уже этим летом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы стартовали съёмки нового полнометражного фильма "Байдың баласы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Сюжет картины сосредоточен на жизни подростка из обеспеченной семьи, сталкивающегося с неожиданными жизненными обстоятельствами. Это приводит главного героя к переосмыслению его взглядов и приоритетов.
По словам авторов, фильм "Байдың баласы" представляет собой комедийную ленту, в которой сочетаются элементы семейных ценностей и сатирического взгляда на современные реалии. Картина выйдет в прокат уже этим летом.
За последние пять лет при поддержке государства в Казахстане было выпущено 55 художественных фильмов. В 2025 году планируется выход ещё 14 национальных картин, сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Самое читаемое
- Гимнаст Милад Карими взял второе золото в Дохе
- Культурный диалог в Ереване: Президент Армении принял Аиду Балаеву
- В Алматы задержали 150 авто с миллионными долгами по штрафам
- Частный самолёт упал в реку в США: есть погибшие
- Смерть участников полумарафона в Алматы прокомментировал министр туризма и спорта