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Фильм о ликвидации последствий паводка сняли в Казахстане

Сегодня, 04:12
АВТОР
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ТРК Президента РК Сегодня, 04:12
Сегодня, 04:12
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Фото: ТРК Президента РК

Новый документальный фильм "Серт" о ликвидации последствий паводка в Казахстане подготовил Телерадиокомплекс Президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

В документальном фильме рассказывается об исполнении поручений главы государства по восстановлению регионов и возмещению ущерба жителям, пострадавшим от паводка. Зрители увидят, как изменился облик Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей после сильнейшего паводка за последние 80 лет. 

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