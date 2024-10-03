Фильм о ликвидации последствий паводка сняли в Казахстане
Сегодня, 04:12
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Сегодня, 04:12Сегодня, 04:12
132Фото: ТРК Президента РК
Новый документальный фильм "Серт" о ликвидации последствий паводка в Казахстане подготовил Телерадиокомплекс Президента РК, передаёт BaigeNews.kz.
В документальном фильме рассказывается об исполнении поручений главы государства по восстановлению регионов и возмещению ущерба жителям, пострадавшим от паводка. Зрители увидят, как изменился облик Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей после сильнейшего паводка за последние 80 лет.
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