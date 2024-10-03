Фильм о ликвидации последствий паводка сняли в Казахстане

Новый документальный фильм "Серт" о ликвидации последствий паводка в Казахстане подготовил Телерадиокомплекс Президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

В документальном фильме рассказывается об исполнении поручений главы государства по восстановлению регионов и возмещению ущерба жителям, пострадавшим от паводка. Зрители увидят, как изменился облик Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей после сильнейшего паводка за последние 80 лет.