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Лента новостей

BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55
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Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Фильм о казахстанском би-бое Killa Kolya сняли в Казахстане

В Cети вышел документальный фильм про Николая Черникова, известного казахстанского танцора брейкданса (би-боя), посвящённый 20-летней карьере артиста, передаёт BaigeNews.kz.

В картине рассказывается о творческом пути Николая, известного как Killa Kolya, и развитии брейкинга в Казахстане.

Николай Черников - финалист чемпионата мира Red Bull BC One World Final 2019 в Индии, а также победитель множества соревнований в СНГ и за границей. 

Фильм снял друг танцора режиссёр Даулет Тукаев. В его арсенале Премия имени Арсения и Андрея Тарковских. Режиссёр  работал со Скриптонитом, Gufом, Хаски, Максом Коржом, Pharaoh. Монтажём занимался Адильхан Дюсембаев, который известен своими работами с брендами Levi’s, Snipes, Schoolboy Q, Rihanna.

Ребята знакомы давно, все трое родом из Караганды. Николай выступал на хип-хоп конкурсах, видеоотчеты которых снимали парни, так и познакомились. 

"Идея снять фильм была не моей. Я не любитель громко заявлять о себе. Мне проще показать на деле. После конкурса в Индии был огромный ажиотаж. Паблики выкладывали информацию, меня приглашали на интервью телеканалы. После возвращения из поездки мы собрались с ребятами, чтобы отметить, начали обсуждать, что нужно как-то осветить это событие. Один из моих товарищей предложил сделать небольшой видеоотчёт обо мне, о конкурсе. Я согласился, почему бы и нет. Обратился к ребятам, потому что больше не к кому. Они знают, как сделать круто. Тем более мы сотрудничаем давно", - отметил танцор. 

Николай рассказал, с какими сложностями им пришлось столкнуться во время создания фильма. 

"Основная сложность была в том, что мы делали всё за свои средства, не было никакой поддержки. Поэтому приходилось как-то выкручиваться. Ну и карантин. Когда мы только начали снимать фильм, всех посадили дома, мы не могли встретиться. С этого момента творческий процесс прекратился. Но это тоже было в плюс нам. Потому что первая версия фильма нас не совсем устраивала. У нас было время подумать о том, каким он должен быть", - сказал артист. 

Главная цель фильма - популяризация хип-хоп культуры. Ребята хотели, чтобы картина мотивировала и вдохновляла молодёжь на творчество. 

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#культура #креативные индустрии #креатив
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 20:55
155
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