Фильм "Мукагали" завоевал сразу пять призов на международном кинофестивале

Фото: kazakhfilm.kz

Художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова "Мукагали" получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казахфильм".



1. Гран-при

2. Лучший кинодраматург

3. Лучший кинорежиссер

4. Лучший оператор

5.Лучший актер.



Стоит отметить, что кинофестиваль в Сент-Эндрюсе (SАFF) - это международный кинофестиваль. На знаковом мероприятий объявляются имена талантов киноиндустрии Шотландии и со всего мира.

"Художественный фильм "Мукагали" за год получил 10 международных премий. Я хочу поблагодарить всех ценителей казахского кино. Наша цель, чтобы фильм, посвященный великому казахскому поэту, вдохновлял молодежь, даровал искусство нашего великого Мукагали! В канун Дня Независимости эти призы, которые оценили самые смелые критики мира, - стала победой всего казахского народа", - поделился режиссер фильма Болат Калымбетов.

Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.



В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года. Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля "Тёмные ночи" (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри.



В марте текущего года биографическая картина была представлена в секции "Мировое кино" 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). В начале сентября фильм "Мукагали" получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале. А также удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на Международном кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине (Россия). В октябре на кинофестивале META Film Fest в Дубае среди 70-ти фильмов кинокартина получил Главный приз.