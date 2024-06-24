Фильм к 80-летию Победы в ВОВ планируют снять Казахстан и Беларусь
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Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Казахстане Павлом Утюпиным. Стороны обсудили ключевые вопросы культурного взаимодействия и перспективы сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.
Аида Балаева подчеркнула важность культурного взаимодействия между странами.
"Мы придаём большое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь, в частности в культурно-гуманитарной, молодёжной и других сферах. На постоянной основе осуществляется творческий обмен и участие солистов в спектаклях, различных проектах и концертах. Уверена, что наши совместные проекты будут способствовать укреплению дружеских отношений", - сказала министр.
Павел Утюпин выразил признательность за плодотворное сотрудничество и отметил важность культурного обмена.
"Белорусская сторона всегда рада видеть казахстанских артистов на своих мероприятиях. Уже в июле мы проводим Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", где ожидаем артистов из Казахстана. Такие инициативы помогают сближению наших народов и укреплению двусторонних отношений", - отметил посол.
Участники обсудили перспективы расширения сотрудничества. Выдвинуто предложение рассмотреть возможность съемок фильма к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что подчеркнёт значение совместной истории и культурного наследия двух стран.
Стороны также подняли широкий спектр вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня, подтвердили важность укрепления сотрудничества и выразили готовность создать рабочую группу для наращивания потенциала взаимодействия.
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