Фильм "Дала қасқыры" покорил жюри на престижном кинофестивале в Канаде

На кинофестивале Fantasia Film Festival казахстанский фильм заслужил высокие оценки жюри, передаёт BaigeNews.kz.

Берик Айтжанов и Анна Старченко, исполнившие главные роли, признаны лучшими акт`рами фестиваля. Важным событием для команды фильма стало также признание оператора Еркинбека Птыралиева, его приняли в члены Оскаровской киноакадемии.

Фильм режиссёра Адильхана Ержанова "Дала қасқыры" ранее получил приз французской ассоциации критиков на кинофестивале Reims Polar 2024.

Лента рассказывает историю женщины по имени Тамара, которая ищет своего пропавшего сына в небольшом городке, охваченном беспорядками. Для помощи она нанимает детектива с сомнительной репутацией, что приводит к неожиданным последствиям.

Картина создана при поддержке Министерства культуры и информации РК.