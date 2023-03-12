- Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил антипремию "Золотая малина" 11:16 91
- Пётр Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC 10:39 125
- Беременные мужчины и диагнозы по Google: жители Щучинска массово жалуются на больницу 10:03 285
- Коронавирусом за сутки заразились 58 казахстанцев 09:48 243
- Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч 09:33 272
- Рыбакина одержала волевую победу на старте "Мастерса" 09:08 318
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 08:49 451
- О возможном ухудшении качества воздуха предупредили жителей двух городов Казахстана 08:17 343
- Песня Димаша прозвучала на американском радио 07:45 434
- Арман Давлетяров стал ведущим телеканала Jibek Joly 06:38 740
- Семь человек оказались в снежном плену в Иле-Алатауском нацпарке 05:24 383
- Казахстанцам напомнили сроки оплаты налога на транспорт 04:28 430
- Китай с 15 марта возобновит выездной туризм в Казахстан 03:41 569
- Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек 02:20 440
- Перелив талой воды через дорогу произошёл в ЗКО 01:05 449
- Казахстанцы смогут приобрести подписку YouTube Premium 00:14 509
- Выяснились подробности избиения сотрудника "Казахмыса" 11.03.2023 520
- Тысячи розовых фламинго набираются сил в Мангистау 11.03.2023 526
- Коррупция, медицина и посредники: о чём говорят партийцы с избирателями 11.03.2023 615
- 14-летняя Ариана Гогулина выиграла теннисный турнир в Индии 11.03.2023 532
- Super әже-2023: самую красивую бабушку выбрали в Астане 11.03.2023 547
- "Мы поймали афериста": о новом виде мошенничества предупредили астанчан 11.03.2023 707
- Брат Хабиба брутально задушил легенду ММА в Калифорнии 11.03.2023 644
- Дождь и снег: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение 11.03.2023 537
- Жители Аксу остались без воды из-за коммунальной аварии 11.03.2023 521
- Милад Карими победил на этапе кубка мира по спортивной гимнастике 11.03.2023 571
- В Атырау спасли провалившуюся под лёд женщину 11.03.2023 585
- Определились финалистки теннисного турнира BeeTV 60 Women's в Астане 11.03.2023 565
- С подтопленных пастбищ Актюбинской области на лодках эвакуируют скот 11.03.2023 545
- ФК "Актобе" отреагировал на слухи об отказе игроков от тренировок 11.03.2023 654
- Крупнейший банк Силиконовой долины обанкротился 11.03.2023 741
- 1100 медработников для сельского здравоохранения подготовят в Казахстане 11.03.2023 607
- Парламент Китая одобрил кандидатуру нового премьера 11.03.2023 613
- Шорт-трекист Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира 11.03.2023 565
- Паводки в ЗКО: в зоне возможного подтопления находится 10 сёл 11.03.2023 854
- На стыке Европы и Азии: как развивается туризм на родине Димаша в Актобе 11.03.2023 976
- Именными часами наградили полицейских за спасение мужчины от суицида в Алматы 11.03.2023 623
- Провалившуюся под лёд собаку спасли в Петропавловске 11.03.2023 550
- Казахстанские ІТ-стартапы поборются за гранты на обучение в Кремниевой долине 11.03.2023 616
- 149 кг карасей незаконно перевозил павлодарец 11.03.2023 667
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские в подвале дома в Алматы 11.03.2023 658
- Темпы роста зарплаты в Алматы остаются ниже среднего показателя по стране 11.03.2023 650
- Египетская авиакомпания запускает рейсы в Шарм-эль-Шейх из Астаны и Алматы 11.03.2023 696
- "Невидимый убийца". Что происходит с заброшенными урановыми рудниками в СКО 11.03.2023 975
- После трагедии в Турции в Алматы усилят контроль за строительством 11.03.2023 633
- Коронавирусом за сутки заразились 85 казахстанцев 11.03.2023 598
- Студентов эвакуировали из подтопленного общежития в Уральске 11.03.2023 1312
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 5564
- По две тысячи тенге за каждую отловленную собаку предлагают жителям Атырау 11.03.2023 791
- Денис Никиша прорвался в четвертьфинала чемпионата мира по шорт-треку 11.03.2023 726
- Неблагоприятные метеоусловия пообещали в Астане, Алматы и ещё трёх городах 11.03.2023 624
- Школьник разработал интерактивные карты туристических маршрутов Темиртау 11.03.2023 580
- Вспышка оспы овец выявлена на востоке Казахстана 11.03.2023 751
- До 700 тысяч тенге штрафа грозит за ложное банкротство казахстанцам 11.03.2023 579
- Первоклассница обмочилась на уроке из-за строгой учительницы в Рудном 11.03.2023 1120
- "Дерись с Шавкатом": фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC 11.03.2023 615
- Подростка затянуло в грязь в Атырау 11.03.2023 703
- Пациент выпал из окна больницы в Актау 11.03.2023 833
- Рабочий разбился в шахте лифта столичного бизнес-центра 11.03.2023 4913
- Предвыборные теледебаты: как проголосовали зрители 11.03.2023 647
- Врачи Костаная извлекли из кишечника двухлетнего ребенка магниты 10.03.2023 749
- Проблемы шахтёров, объединение партий и претензии друг к другу. Важное из теледебатов 10.03.2023 682
- Подробности жуткого ДТП в Павлодаре: перелом костей лица получили две женщины 10.03.2023 910
- Теледебаты: за что призывают голосовать казахстанцев политические партии 10.03.2023 938
- Землетрясения ожидают в трёх регионах Казахстана 10.03.2023 1210
- Предвыборные теледебаты начались в эфире КТК 10.03.2023 756
- Что означает "утрата доверия" для госслужащего, объяснили эксперты 10.03.2023 748
- Права, за которые феминистки в Европе стали бороться в 19 веке, существовали в Жеты Жаргы 10.03.2023 783
- Блокпосты установили в горах близ Алматы 10.03.2023 745
- Обанкротится ли казахстанское здравоохранение, рассказали эксперты 10.03.2023 726
- Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году 10.03.2023 882
- В собственность КазНУ вернули два земельных участка 10.03.2023 906
- Казахстанцы всё меньше пользуются наличными - Нацбанк 10.03.2023 722
- Минск выдал Астане подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане зимой 2020 года 10.03.2023 1007
- Судья скончался на рабочем месте в Уральске 10.03.2023 870
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан 10.03.2023 929
- Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список" 10.03.2023 1115
- Доллар резко подорожал за сутки в Казахстане 10.03.2023 1010
- Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора 10.03.2023 916
- Новые школьные автобусы показали премьер-министру в Алматы 10.03.2023 1046
Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил антипремию "Золотая малина"
Биографический фильм "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли удостоился самой нежеланной в мировом кинематографе премии "Золотая малина". Картина также завоевала статуэтку за худший сценарий, передаёт BaigeNews.kz
Список лауреатов в девяти категориях опубликовали на сайте премии:
- Худший фильм — "Блондинка";
- Худшая мужская роль — Джаред Лето "Морбиус";
- Худший ремейк, плагиат или сиквел — "Пиноккио" (Disney);
- Худший сценарий — "Блондинка";
- Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона ("Морбиус");
- Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс ("Элвис");
- Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе ("Элвис");
- Худший режиссёр — Машин Ган Келли и Мод Сан ("Добрый траур");
- Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").
По словам организаторов, фильм о Монро оказался "пошлой женоненавистнической" лентой, авторы которой "бесстыдно эксплуатируют память" актрисы.
Джаред Лето победил в номинации "Худший актёр", а Тома Хэнкса наградили в категории "Худшая мужская роль второго плана" за роль в ленте "Элвис". Том также взял награду в номинации "Худший экранный дуэт". А Колин Фаррелл завоевал приз за восстановление репутации за яркую роль в картине "Банши Инишерина".
В номинации за худшую женскую роль организаторы антипремии присудили награду себе — за скандальную ситуацию с 12-летней актрисой, которую они изначально выдвигали в этой категории.
Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году, номинантов выбирает одноимённый фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и самые сомнительные картины. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.
Лауреатов "Золотой малины" объявляют за день до вручения премии Американской академии киноискусств "Оскар".
-
Trend news
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 08:49 449
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 2141
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 1719
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1001
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 1429
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 18660
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1908
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1392
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1194
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1345
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5365
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9738
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1550
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2404
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2085
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14208
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1648
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1509
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1433
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4450
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1799
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3377
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2869
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5110
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9855
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1938
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2665
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34771
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1760
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2182
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2759
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2130
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5197
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3085
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2793
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6294
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3236
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2319
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2433
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12818
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2518
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12119
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15401
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2816
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4143
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1863
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7808
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17035
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26026
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4156
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2997
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4231
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2546
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2876
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43203
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2551
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4389
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6125
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11639
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3727
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27864
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4403
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4617
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3149
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5674
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39389
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4205
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2667
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4023
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3930
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20273
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4626
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9026
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38626
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3974
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4148
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14967
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 9071
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5257
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3615
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 741
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5203
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 758
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 833
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 798
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 927
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 870
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1352
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 977
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1159
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1845
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1450
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1371
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1926
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1847
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1830
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1674
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2528
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2708
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2418
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3246
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3083
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2464
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2641
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3271
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2554
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3208
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3427
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3333
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3823
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2814
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3125
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3192
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3629
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3556
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4147
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3754
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3484
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3181
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3322
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3679
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4180
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4283
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4405
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4151
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4522
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4907
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4074
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4522
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3994
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3677
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4001
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3978
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4225
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4685
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4734
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3754
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5551
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4276
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4758
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4220
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4642
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4764
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4446
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4067
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3819
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4529
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4491
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4271
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4271
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5123
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4384
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4422
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4059
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5349
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4680
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6409
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4706
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5174
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5686