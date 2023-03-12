Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил антипремию "Золотая малина"

Фото: кадр из фильма

Биографический фильм "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли удостоился самой нежеланной в мировом кинематографе премии "Золотая малина". Картина также завоевала статуэтку за худший сценарий, передаёт BaigeNews.kz

Список лауреатов в девяти категориях опубликовали на сайте премии:

Худший фильм — "Блондинка";

Худшая мужская роль — Джаред Лето "Морбиус";

Худший ремейк, плагиат или сиквел — "Пиноккио" (Disney);

Худший сценарий — "Блондинка";

Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона ("Морбиус");

Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс ("Элвис");

Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе ("Элвис");

Худший режиссёр — Машин Ган Келли и Мод Сан ("Добрый траур");

Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").

По словам организаторов, фильм о Монро оказался "пошлой женоненавистнической" лентой, авторы которой "бесстыдно эксплуатируют память" актрисы.

Джаред Лето победил в номинации "Худший актёр", а Тома Хэнкса наградили в категории "Худшая мужская роль второго плана" за роль в ленте "Элвис". Том также взял награду в номинации "Худший экранный дуэт". А Колин Фаррелл завоевал приз за восстановление репутации за яркую роль в картине "Банши Инишерина".

В номинации за худшую женскую роль организаторы антипремии присудили награду себе — за скандальную ситуацию с 12-летней актрисой, которую они изначально выдвигали в этой категории.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году, номинантов выбирает одноимённый фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и самые сомнительные картины. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.

Лауреатов "Золотой малины" объявляют за день до вручения премии Американской академии киноискусств "Оскар".