Фильм "Бауырына салу" удостоен международной награды
Картину отобрали на премию Оскар-2025.
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
118Фото: МКИ РК
Казахстанский фильм "Бауырына салу" удостоен ещё одной международной награды. Работу оператора картины Жанарбека Елеубека отметили на Asia World Film Festival (AWFF), передаёт BaigeNews.kz.
Фильм Асхата Кучинчирекова официально отобрали на премию Оскар-2025 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Казахстана.
Проект поддержан Министерством культуры и информации РК и Центром поддержки национального кино.
Напомним, премьера "Бауырына Салу" состоялась в прошлом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Картина хорошо принята критиками и публикой. Фильм рассказывает о казахской традиции, по которой старшего ребёнка передают на воспитание бабушке и дедушке.
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