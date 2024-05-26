Фильм "Анора" получил главный приз Каннского фестиваля

В Каннах завершился 77-й ежегодный кинофестиваль. Лауреатом гран-при этого года назван фильм независимого американского режиссера Шона Бейкера "Анора". Об этом сообщает "Русская служба Би-Би-Си", передаёт BaigeNews.kz.

Фильм "Анора" рассказывает историю стриптизерши с Майки Мэдисон в главной роли. Для 53-летнего режиссера, снявшего такие фильмы, как "Старлетка" (2012), "Мандарин" (2015) и "Проект Флорида" (2017), это самая престижная награда в карьере.

Три года назад Бейкер уже чуть не стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви": именно в Каннах состоялась премьера его предыдущего фильма "Красная ракета" (2021). Лента удостоилась стоячей овации зрителей и награды профессиональных кинокритиков Palm Dog, однако в тот раз жюри фестиваля отдало предпочтение франко-бельгийскому хоррору "Титан".

Вторую по значимости награду — Гран-при фестиваля — получила драма из Индии "Все, что мы представляем как свет" режиссера Паял Кападиа, сообщает Interfax.ru.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал португалец Мигель Гомеш за фильм "Гранд-тур". Приз жюри достался картине "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.

Спецпризом жюри за сценарий отмечен фильм "Семя священного инжира" режиссера Мохаммада Расулофа. Также картина была удостоена приза FIPRESCI — международной федерации кинопрессы.

Лучшим актером стал Джесси Племонс за роль в фильме "Виды доброты" режиссера Йоргоса Лантимоса. Награды за лучшую женскую роль достались сразу четырем актрисам: Карле Софии Гаскон, Селене Гомес, Зои Салдана и Адриане Пас — исполнительницам главных ролей в фильме "Эмилия Перес".

Приз за лучший сценарий получила Корали Фаржеа за свой фильм "Субстанция".