Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого"

Фото: Кадр из фильма "Штурм", реж. Адильхан Ержанов

Фильм казахстанского режиссёра Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу Международного фестиваля кино Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Кинокартина Адильхана Ержанова "Штурм", премьера которой состоялась в феврале этого года, будет показана в рамках программы "Панорама". Отмечается, что в ней демонстрируются самые яркие фильмы текущего фестивального сезона. Вместе с казахстанским режиссером широкую гоеографию картин представили авторы из Италии, Франции, Гонконга, Испании, Германии, Португалии, туниса, Бразилии, США, Китая.

В этом году фестиваль проходит с 10 по 16 сентября, и заявки на участие в нём подали более 1100 фильмов из 94 стран мира. В итоге в программу вошли около 200 картин из 39 стран, в том числе из Казахстана.

Фильм "Штурм" о том, как неизвестные захватывают школу в ауле Каратас, но не предъявляют никаких требований. Из-за снежной бури возникают проблемы со связью, и местные полицейские не могут вызвать подкрепление из города. Школьный учитель Тазши понимает, что в этой ситуации рассчитывать можно только на себя. Вместе с группой родителей, чьих детей держат в заложниках, учитель решает взять преступников штурмом, ведь счёт идёт на минуты, а помощи ждать неоткуда.

Ранее Адильхан Ержанов не раз становился обладателем престижных наград на международных кинофестивалях, реди них:

- Приз от кинофестиваля NETPAC Asian Film Festival, Гран-при МКФ в Ливане, награда на 21-м Минском МКФ "Лiстапад" (2014) за фильм "Хозяева";

- Гран-при МКФ на Филиппинах (2013) получила картина "Строители";

- "Риэлтор" отметился Призом White Chameleon на МКФ СINDI (Южная Корея), Гран-при за лучший полнометражный фильм ("Золотой Жан-Люк") на МКФ "Киноликбез" (Россия); Гран-при в категории "Кино молодых" на МКФ "Звезды Шакена" (Казахстан); специальные призы жюри кинофестивалей "Киношок" (Россия) и "Дебоширфильм-Чистые грезы-XIV" (Россия, 2012);

- В 2019 году с картиной "Чёрный, чёрный человек" Ержанов стал лауреатом премии "Asia Pacific Screen Awards-2019" (Азиатский "Оскар") в категории "Лучший режиссёр".