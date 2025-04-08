Вулкан Канлаон, расположенный на центральном филиппинском острове Негрос, в ходе извержения выбросил столб пепла и дыма на высоту приблизительно 4 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

"В результате извержения образовался объемный изогнутый шлейф высотой около 4 тысяч метров, который движется на юго-запад", — сказано в сообщении в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Уточняется, что взрывное извержение началось 8 апреля в 05.51 по местному времени (02.51 по времени Астаны). В настоящее время в районе вулкана объявлен третий уровень опасности из пяти возможных, что предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

Канлаон является одним из крупнейших вулканов на Филиппинах, его высота достигает 2 435 м, а диаметр основания равен 30 км. В последний раз этот вулкан извергался в декабре прошлого года. Тогда из шестикилометровой опасной зоны было эвакуировано примерно 47 тыс. жителей.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии эвакуированы тысячи человек из-за извержения вулкана.