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Филиппинский гимнаст получит дом и пожизненный запас лапши за победу на Олимпиаде

Сегодня, 14:07
АВТОР
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Gettyimages.ru Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07
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Фото: Gettyimages.ru

Филиппинец Карлос Юло, завоевавший на Олимпийских играх в Париже две золотые медали в спортивной гимнастике, получит на родине пожизненный запас лапши, передаёт BaigeNews со ссылкой на news.sportbox.ru.

Отмечается, что Юло также получит полностью меблированную квартиру, подарки от сетевых ресторанов, бесплатные консультации и эндоскопические процедуры и многое другое. Юло положена премия в размере 51 тысячи долларов, а также более 172 тысяч в виде поощрения спортсменам.

На Играх в Париже 24‑летний спортсмен стал лучшим в вольных упражнениях и в опорном прыжке.

К слову, Олимпиада завершится 11 августа.

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