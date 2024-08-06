Филиппинский гимнаст получит дом и пожизненный запас лапши за победу на Олимпиаде
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
163Фото: Gettyimages.ru
Филиппинец Карлос Юло, завоевавший на Олимпийских играх в Париже две золотые медали в спортивной гимнастике, получит на родине пожизненный запас лапши, передаёт BaigeNews со ссылкой на news.sportbox.ru.
Отмечается, что Юло также получит полностью меблированную квартиру, подарки от сетевых ресторанов, бесплатные консультации и эндоскопические процедуры и многое другое. Юло положена премия в размере 51 тысячи долларов, а также более 172 тысяч в виде поощрения спортсменам.
На Играх в Париже 24‑летний спортсмен стал лучшим в вольных упражнениях и в опорном прыжке.
К слову, Олимпиада завершится 11 августа.
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