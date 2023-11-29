Филиппинки нелегально работали в Астане
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Гражданки Филиппин, работающие в клининговой компании, нарушили миграционное законодательство РК в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Нарушения миграционного законодательства выявили у троих гражданок Республики Филиппин. Из них две иностранки занимались незаконной трудовой деятельностью на территории Казахстана. Согласно визе, девушки должны были находиться и работать в Алматы.
Девушкам грозит арест до 10 суток либо выдворение за пределы Казахстана.
"Кроме того, одна гражданка, у которой отсутствовали документы удостоверяющие личность, помещена в приемник-распределитель ДП.
Компания работодателя, где незаконно работали иностранные граждане, привлечена к административной ответственности по статье 519 КоАП РК, за привлечение иностранной силы, с нарушением законодательств РК", - сообщили в полиции.
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