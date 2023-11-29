  • 29 Ноября, 16:03
  • BAIGENEWS

Филиппинки нелегально работали в Астане

Сегодня, 15:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Филиппинки нелегально работали в Астане Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
96

Гражданки Филиппин, работающие в клининговой компании, нарушили миграционное законодательство РК в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушения миграционного законодательства выявили у троих гражданок Республики Филиппин. Из них две иностранки занимались незаконной трудовой деятельностью на территории Казахстана. Согласно визе, девушки должны были находиться и работать в Алматы.

Девушкам грозит арест до 10 суток либо выдворение за пределы Казахстана.

"Кроме того, одна гражданка, у которой отсутствовали документы удостоверяющие личность, помещена в приемник-распределитель ДП.

Компания работодателя, где незаконно работали иностранные граждане, привлечена к административной ответственности по статье 519 КоАП РК, за привлечение иностранной силы, с нарушением законодательств РК", - сообщили в полиции.

Самое читаемое

Наверх