Филиппинки нелегально работали в Астане

Гражданки Филиппин, работающие в клининговой компании, нарушили миграционное законодательство РК в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушения миграционного законодательства выявили у троих гражданок Республики Филиппин. Из них две иностранки занимались незаконной трудовой деятельностью на территории Казахстана. Согласно визе, девушки должны были находиться и работать в Алматы.

Девушкам грозит арест до 10 суток либо выдворение за пределы Казахстана.