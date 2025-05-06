В рамках масштабной программы по модернизации водохозяйственной инфраструктуры филиалы Республиканского государственного предприятия "Казводхоз" получили более 300 единиц новой техники. Это часть общенационального плана по техническому переоснащению предприятия, инициированного Министерством водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz.

Всего предусмотрено оснастить "Казводхоз" 757 единицами техники. Процесс разбит на пять этапов. По четырём из них уже заключены договоры на 636 единиц техники, из которых значительная часть уже передана 17 филиалам в 14 регионах Казахстана. По пятому этапу в настоящее время ведутся конкурсные процедуры.

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, новая техника позволит существенно повысить эффективность работы на местах: