Филиал российского университета нефти и газа открылся в Атырау

Фото: kapital.kz

В Атырау открылся филиал российского университета нефти и газа имени Губкина, передает BaigeNews.kz. Исследовательский вуз будет осуществлять образовательную деятельность на базе Атырауского университета нефти и газа имени Утебаева. В торжественном открытии принял участие вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

"В рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня открылся филиал российского университета нефти и газа имени Губкина. Открытие филиала Губкинского университета на базе АУНиГ обеспечит трансфер образовательных программ, будет способствовать реализации совместных научных проектов, обмену информацией и опытом между двумя нефтегазовыми университетами. Кроме того, это даст возможность казахстанской молодежи получить диплом ведущего российского вуза, не выезжая за пределы страны", – отметил Ергалиев.

Филиал Губкинского университета в Атырау начал приемную кампанию для набора студентов в бакалавриат по программам подготовки "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа". На это выделено 200 грантов. Профессора и преподаватели из России будут привлекаться к учебному процессу.