Филиал российского университета нефти и газа имени Губкина откроют в сентябре в Атырау

Фото: gubkin.ru

В Атырау готовятся к открытию филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Ожидается, что престижный российский вуз распахнёт свои двери для казахстанских студентов в конце сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Набор абитуриентов вёлся в бакалавриат по программам "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа".

РГУ основан в 1930 году. Вуз, в 2010 году получивший статус Национальный исследовательский университет, готовит специалистов для нефтяной и газовой (добывающей и перерабатывающей) промышленности.