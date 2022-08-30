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  • Филиал российского университета нефти и газа имени Губкина откроют в сентябре в Атырау
gubkin.ru Сегодня, 18:08
78
Фото: gubkin.ru

Филиал российского университета нефти и газа имени Губкина откроют в сентябре в Атырау

В Атырау готовятся к открытию филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Ожидается, что престижный российский вуз распахнёт свои двери для казахстанских студентов в конце сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Набор абитуриентов вёлся в бакалавриат по программам "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа".

РГУ основан в 1930 году. Вуз, в 2010 году получивший статус Национальный исследовательский университет, готовит специалистов для нефтяной и газовой (добывающей и перерабатывающей) промышленности.

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#вуз #образование #Атырау #нефть
Сегодня, 18:08
78
Журналист

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