Филиал российского МГИМО планируют открыть в Казахстане

Возможность открытия филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане обсудили глава Министерства науки нашей страны Саясат Нурбек и руководитель аппарата ректора вуза Артем Мальгин, передаёт BaigeNews.

В ходе встречи Саясат Нурбек подчеркнул особый статус МГИМО, отметив его высокий авторитет среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств. МГИМО является одним из ведущих учебных заведений в области международных отношений и дипломатии, и его выпускники занимают ключевые позиции в различных странах мира.

Министр также подчеркнул важность сотрудничества между образовательными учреждениями Казахстана и МГИМО. Такое сотрудничество может способствовать обмену опытом, повышению квалификации преподавательского состава и улучшению качества образования в сфере международных отношений. В числе обсуждаемых вопросов была возможность открытия филиала МГИМО в Казахстане.

Артем Мальгин, в свою очередь, выразил благодарность за встречу и отметил готовность института к расширению сотрудничества с казахстанскими вузами. Он предложил несколько программ, таких как "Бизнес-информатика", "Два иностранных языка", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Менеджмент креативных индустрий" и другие. Он подчеркнул, что взаимодействие между странами в образовательной сфере способствует укреплению международных связей и развитию культурного обмена.