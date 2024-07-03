Филиал Пекинского университета языка и культуры открыт в Астане

На базе международного университета "Астана" открыт филиал Пекинского университета языка и культуры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Открытие филиала Пекинского университета языка и культуры (BLCU) в Международном университете "Астана" (AIU) состоялось в торжественной обстановке при участии глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Первые 100 студентов начнут обучение уже в этом году.

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Си Цзиньпина.

Напомним, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.