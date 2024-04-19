Филиал КТЖ незаконно повысил аренду 900 предпринимателям

Филиал национальной компании "КТЖ" в Акмолинской области незаконно повысил аренду по 923 договорам с предпринимателями, передает BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Нарушения в ценовой политике при предоставлении предпринимателям в аренду помещений и коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах страны выявила Акмолинская транспортная прокуратура.

В поле зрения попал факт принятия филиалом АО "НК "КТЖ" — "Дирекция магистральной сети" решения о повышении на 20% арендной стоимости по заключенным с субъектами предпринимательства 923 договорам. Арендодатель объяснил это необходимостью компенсирования понесенных убытков во время пандемии и с оказанными послаблениями бизнесменам.

Однако прокуратура установила, что такое положение дел противоречит базовым принципам законодательства о предпринимательстве и железнодорожном транспорте.