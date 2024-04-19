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Филиал КТЖ незаконно повысил аренду 900 предпринимателям

Сегодня, 16:25
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

Филиал национальной компании "КТЖ" в Акмолинской области незаконно повысил аренду по 923 договорам с предпринимателями, передает BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Нарушения в ценовой политике при предоставлении предпринимателям в аренду помещений и коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах страны выявила Акмолинская транспортная прокуратура.

В поле зрения попал факт принятия филиалом АО "НК "КТЖ"  "Дирекция магистральной сети" решения о повышении на 20% арендной стоимости по заключенным с субъектами предпринимательства 923 договорам. Арендодатель объяснил это необходимостью компенсирования понесенных убытков во время пандемии и с оказанными послаблениями бизнесменам.

Однако прокуратура установила, что такое положение дел противоречит базовым принципам законодательства о предпринимательстве и железнодорожном транспорте.

"Так, при одинаковых условиях применен разный тариф арендных платежей, чем созданы дискриминирующие условия в отношении бизнесменов по доступу к арендованным объектам вокзального хозяйства. В связи с этим по протесту Акмолинской транспортной прокуратуры незаконное решение филиала АО "НК "КТЖ"  "Дирекция магистральной сети" о резком повышении арендных платежей отменено. Виновные должностные лица национальной компании привлечены к дисциплинарной ответственности",  отмечается в сообщении Главной транспортной прокуратуры.

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