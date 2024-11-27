Филиал КазНУ имени аль-Фараби открыли в Омске

В рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана открыли филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске станет первым филиалом зарубежного вуза в России.

"Благодаря активной работе ректоров и поддержке губернатора филиал полностью оснащён. Рады приветствовать у нас в Омске создание филиала одного из ведущих университетов Казахстана", - сказал он.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что полностью отработаны вопросы открытия филиала.

"Просим вашего разрешения открыть памятную табличку и начать процедуру регистрации филиала", - обратился министр к главам государств.

Ранее сообщалось, что в филиале для начала будут запущены такие образовательные программы как международное право, таможенное дело, два иностранных языка. Выпускники данных специальностей будут работать на укрепление взаимоотношении двух стран.