Филиал КазНУ имени аль-Фараби открыли в Омске
Филиал будет работать на базе Омского государственного университета имени Достоевского.
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В рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана открыли филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске станет первым филиалом зарубежного вуза в России.
"Благодаря активной работе ректоров и поддержке губернатора филиал полностью оснащён. Рады приветствовать у нас в Омске создание филиала одного из ведущих университетов Казахстана", - сказал он.
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что полностью отработаны вопросы открытия филиала.
"Просим вашего разрешения открыть памятную табличку и начать процедуру регистрации филиала", - обратился министр к главам государств.
Ранее сообщалось, что в филиале для начала будут запущены такие образовательные программы как международное право, таможенное дело, два иностранных языка. Выпускники данных специальностей будут работать на укрепление взаимоотношении двух стран.
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