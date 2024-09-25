Филиал британского Cardiff University откроют в Астане

В Астане состоялась встреча представителей Университета Кардиффа - провоста Рудольфа Конрада Аллемана, руководителя отдела международного сотрудничества Нерис Энн Морган и директора инициативы "Одно слово" Оксфордского университета Лейлы Наджаф Заде с министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбек. Стороны обсудили детали создания филиала вуза в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.



Университет Кардиффа, основанный в 1883 году, входит в престижную Russell Group, объединяющую исследовательские вузы Великобритании. В международных рейтингах университет занимает ведущие позиции в таких направлениях, как экология, инженерия, медицина, право и архитектура.

В ходе встречи стороны обсудили планы развития на ближайшие месяцы и перспективы сотрудничества. Также рассмотрены будущие образовательные программы филиала в направлениях педагогики, инженерных дисциплин и IT. Особое внимание было уделено геологии, возобновляемой энергии и образовательным программам в горнодобывающей области.

Стороны договорились, что в филиале будет последовательно внедрено обучение на всех трёх уровнях: бакалавриат, магистратура и докторантура. Важным аспектом работы филиала станет исследовательская деятельность.

По словам доктора Рудольфа Аллемана, Университет Кардиффа готов внести свой вклад в трансформацию системы высшего образования и науки Казахстана.