Филиал британского Cardiff University откроют в Астане
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В Астане состоялась встреча представителей Университета Кардиффа - провоста Рудольфа Конрада Аллемана, руководителя отдела международного сотрудничества Нерис Энн Морган и директора инициативы "Одно слово" Оксфордского университета Лейлы Наджаф Заде с министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбек. Стороны обсудили детали создания филиала вуза в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Университет Кардиффа, основанный в 1883 году, входит в престижную Russell Group, объединяющую исследовательские вузы Великобритании. В международных рейтингах университет занимает ведущие позиции в таких направлениях, как экология, инженерия, медицина, право и архитектура.
В ходе встречи стороны обсудили планы развития на ближайшие месяцы и перспективы сотрудничества. Также рассмотрены будущие образовательные программы филиала в направлениях педагогики, инженерных дисциплин и IT. Особое внимание было уделено геологии, возобновляемой энергии и образовательным программам в горнодобывающей области.
Стороны договорились, что в филиале будет последовательно внедрено обучение на всех трёх уровнях: бакалавриат, магистратура и докторантура. Важным аспектом работы филиала станет исследовательская деятельность.
По словам доктора Рудольфа Аллемана, Университет Кардиффа готов внести свой вклад в трансформацию системы высшего образования и науки Казахстана.
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