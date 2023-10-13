Филиал Auezov University появится в Узбекистане

В узбекистанском городе Чирчик откроется филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz.

Auezov University будет обучать студентов по 18 образовательным программам - экономике, юриспруденции, международному праву, биотехнологии, экологии, информационным системам, автоматизации и управлению, машиностроению, транспорту, транспортной технике и технологии, электроэнергетике, химической технологии неорганических веществ, химической технологии органических веществ, нефтегазовому делу, металлургии, пищевой безопастности и инженерии, технологии и проектированию текстильных материалов, производству строительных материалов, изделий и конструкций, безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды.

"Чирчик – один из промышленных благополучных городов Узбекистана. В регионе интенсивно развиты машиностроение, металлообработка и химическая промышленность. Учитывая такие тенденции, Auezov University начнет подготовку кадров по необходимым региону образовательным программам", – сказала ректор ЮКУ имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова.

Отмечается, что открытие казахстанского вуза в Узбекситсане реализуется на основе соглашения по итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По итогам переговоров глав государств была разработана специальная "Дорожная карта" и проведены соответствующие работы. На уровне ведомственных министерств двух стран было подписано трёхстороннее соглашение об открытии филиала в городе Чирчик Республики Узбекистан.